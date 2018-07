Philippe Coutinho aprova sua atuação e elogia seleção

O meia Philippe Coutinho só atuou em um tempo, o segundo, da vitória da seleção brasileira por 4 a 0 sobre o Japão, nesta terça-feira, em Cingapura, mas acredita que deixou uma boa impressão ao técnico Dunga. O jogador do Liverpool deu o passe para Neymar marcar o segundo gol da partida e fez um balanço positivo da sua participação, além de destacar a ajuda que recebeu de outros jogadores.

"Consegui me movimentar bem em campo e acho que aproveitei bem a oportunidade. Mas tudo isso é mérito de toda a equipe. A seleção tem jogadores de muita qualidade e preciso trabalhar muito para conquistar meu espaço e me manter no grupo", disse.

Mas mesmo que tenha reconhecido a força do grupo, Philippe Coutinho não poupou Neymar de elogios após o atacante do Barcelona marcar os quatro gols do Brasil no amistoso com o Japão.

"A seleção como um todo fez um grande jogo. Conseguimos tocar bem a bola e envolver a seleção do Japão desde o primeiro minutos de jogo. E ainda contamos com a inspiração do Neymar. Entrei bem no segundo tempo e me senti muito à vontade em campo", analisou.

Após os amistosos do Brasil na Ásia, Philippe Coutinho retorna ao Liverpool e agora aguarda a próxima convocação do técnico Dunga. Em novembro, a seleção vai disputar amistosos contra a Turquia e a Áustria, nos dias 12 e 18, respectivamente.