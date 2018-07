Philippe Coutinho continua fora e Mané pode voltar ao Liverpool

O meia brasileiro Philippe Coutinho vai desfalcar o Liverpool pelo terceiro jogo consecutivo neste sábado, quando a equipe enfrenta o West Ham, em Londres, pelo Campeonato Inglês. A informação foi confirmada pelo técnico alemão Jürgen Klopp.

+ Liverpool se mantém na liderança do Grupo E na Liga dos Campeões

Com um problema no músculo adutor da coxa, Philippe Coutinho ficou de fora das últimas partidas contra o Huddersfield Town, pelo Campeonato Inglês, e contra o Maribor, pela Liga dos Campeões da Europa. Ambos os confrontos foram vencidos pela equipe de Klopp por 3 a 0.

Apesar de confirmar a ausência do brasileiro, o treinador informou que o atacante Sadio Mané deve retornar ao time contra o West Ham. O senegalês está longe dos gramados desde o início de outubro, quando contundiu o músculo posterior da coxa durante partida pela seleção nas Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo de 2018.

"Foi bastante intenso para ele, já que foi seu primeiro treino em muito tempo. Mas ele foi muito bem", disse o treinador sobre Mané. Segundo Klopp, o atacante está pronto para atuar por 20 a 25 minutos neste sábado.

Mesmo lesionado, Mané foi convocado para a seleção do Senegal, que enfrentará a África do Sul nas Eliminatórias Africanas nos próximos dias 10 e 14.

Klopp não questionou a atuação do jogador pela seleção, mas disse que Mané poderia ser poupado do segundo jogo se Senegal conseguir a pontuação necessária para ir à Copa do Mundo em 2018. "Estamos tentando entrar em contato com a Federação do Senegal. Se Mané tiver alguns dias treinando com eles e eles obtiverem os pontos que precisam (para se qualificar), então talvez possamos conversar com eles e perguntar se é necessário jogar o segundo jogo", afirmou o treinador.

Com oito pontos e um jogo a menos que Burkina Faso, segunda colocada no Grupo D, a seleção do Senegal depende apenas de uma vitória no primeiro jogo, fora de casa, contra a África do Sul para garantir a vaga no Mundial.

Além de Mané, Jurgen Klopp confirmou que o meia holandês Georginio Wijnaldum e o zagueiro Dejan Lovren, que se recuperam de lesão, podem ser outras novidades do Liverpool no jogo contra o West Ham.