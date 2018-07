Philippe Coutinho deixa a Inter de Milão e reforça o Liverpool

LIVERPOOL - O meia Philippe Coutinho foi anunciado oficialmente pelo Liverpool, nesta quarta-feira, como novo reforço do time. O brasileiro, de apenas 20 anos de idade, veio da Inter de Milão em uma transação de cerca de 10 milhões de euros (cerca de R$ 26,9 milhões), um dia antes do fechamento desta janela de transferências do futebol europeu.

Philippe Coutinho se tornou o segundo reforço a ser confirmado pelo Liverpool neste mês, depois da chegada do atacante Daniel Sturridge, contratado junto ao Chelsea por 12 milhões de libras (aproximadamente US$ 19 milhões).

Sem espaço na Inter, o ex-jogador do Vasco comemorou o acerto com o clube inglês. "Estou muito feliz, é um passo muito importante para a minha carreira e estou com a expectativa de vir aqui e jogar bom futebol para dar minha contribuição em campo", disse o atleta, que se tornará o quinto jogador brasileiro a atuar pelo Liverpool, depois de Fábio Aurélio, Diego Cavalieri, Doni e Lucas Leiva defenderem o time.

"O Liverpool é um grande clube, com grandes jogadores. Nos sempre ouvimos falar da história do Liverpool no Brasil. É o clube que se interessou por mim e que demonstrou este interesse, então eu creio que acreditam em mim e no meu futebol", completou Philippe Coutinho.

O Liverpool não revelou o tempo de contrato firmado com o meio-campista e apenas informou que o acordo foi de "longo prazo". Revelado pelo Vasco, o jogador foi contratado pela Inter de Milão em 2010. Sem corresponder às expectativas, ele chegou a ser emprestado ao Espanyol na segunda metade da temporada passada do futebol europeu, antes de voltar para a Inter e ser pouco aproveitado no clube, pelo qual foi titular em apenas três jogos deste Campeonato Italiano.