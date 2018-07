Philippe Coutinho deve desfalcar a seleção na estreia contra Peru

O meia Philippe Coutinho deve desfalcar a seleção brasileira na estreia da Copa América, contra o Peru, neste domingo, mas não corre o risco de ser cortado da delegação. A informação foi confirmada pelo técnico Dunga na tarde de sábado em entrevista coletiva no Estádio Germán Becker, em Temuco, no Chile, local da estreia.

O meia está sentindo dores musculares, mas a comissão técnica não confirmou a realização de exames mais detalhados. "É final de temporada e esse é um problema sempre vai acontecer. Sempre pode aparecer algum imprevisto, como algumas são lesões, contusões leves. A maioria dos jogadores atua na Europa, e a gente tem de ser essa atenção", afirmou o treinador. "Ninguém corre risco de corte", afirmou o treinador.

Dunga, no entanto, não confirmou a equipe titular. Se Phillipe Coutinho realmente for poupado, a vaga no meio deve ser de Fred, que teve boa atuação na vitória contra o México, no último domingo, no Allianz Parque, em amistoso vencido por 2 a 0. O treinador afirmou que prefere não revelar o time titular como uma filosofia de trabalho. "É a minha forma de trabalhar. Manter o time focado no jogo. Todos têm de estar preparados", disse o comandante da seleção.