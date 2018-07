Philippe Coutinho deverá ir para o banco no Vasco O técnico Gaúcho vai mexer na equipe do Vasco para o jogo de volta contra o Vitória, quarta-feira que vem, em São Januário, pela Copa do Brasil. O time cruzmaltino está em situação delicada - precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para avançar de fase - e terá um esquema ofensivo para tentar a classificação.