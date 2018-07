Philippe Coutinho é eleito para time ideal do Inglês por jogadores

A ótima temporada realizada por Philippe Coutinho foi reconhecida pelos seus colegas de Campeonato Inglês. Neste domingo, a Associação de Futebolistas Profissionais (PFA, na sigla em inglês) anunciou o time ideal da competição em 2014/2015 e o nome do brasileiro do Liverpool foi um dos escolhidos.

Philippe Coutinho é o único brasileiro entre os 11 e também o único nome do Liverpool. Com quatro gols e quatro assistências, o jogador tem sido um dos principais destaques de sua equipe, que atualmente ocupa a quinta colocação na tabela e briga por uma vaga nas competições europeias.

Ainda assim, o nome de Coutinho foi bastante questionado ao ser anunciado na equipe ideal da temporada. Torcedores ingleses e até alguns veículos de imprensa se mostraram surpresos com a escolha do brasileiro, principalmente pelo fato de Fàbregas ter ficado de fora. O espanhol do Chelsea anotou três gols e já deu 16 assistências na temporada, mas foi esquecido.

Apesar da ausência de Fàbregas, o líder Chelsea foi muito bem representado, com seis nomes. Só na defesa, a equipe teve três jogadores lembrados: Ivanovic, Cahill e John Terry. Matic e Hazard comandam o meio de campo, enquanto o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa aparece no ataque.

O Chelsea, aliás, foi o único time a ter mais de um eleito. No gol está De Gea, do Manchester United. A lateral esquerda é de Bertrand, do Southampton. Alexis Sánchez, do Arsenal, completa o meio de campo, enquanto Harry Kane faz dupla de ataque com Diego Costa. Outra curiosidade da lista é que o Manchester City, atual campeão, não teve nenhum escolhido.