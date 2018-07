Philippe Coutinho faz golaço e Liverpool bate o Southampton fora

Philippe Coutinho não para de impressionar no Campeonato Inglês. Em grande fase, ele fez um golaço neste domingo para abrir o caminho da vitória do Liverpool sobre o Southampton, fora de casa, por 2 a 0, em duelo direto por uma vaga no G4. A partida foi válida pela 26.ª rodada.

O gol de Coutinho foi marcado logo aos 3 minutos do primeiro tempo. O brasileiro recebeu com espaço, jogou para o pé direito e chutou de muito longe. A bola foi no ângulo direito de Forster, que não alcançou. Ela ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Southampton pressionou bastante em busca do empate, mas o Liverpool conseguiu fazer o segundo, em contra-ataque. Alberto Moreno recebeu pela esquerda e tentou o passe no meio. A zaga cortou parcialmente, mas Sterling bateu de primeira e ampliou.

Sem perder desde 14 de dezembro pelo Campeonato Inglês, o Liverpool vem subindo. Com a vitória, foi a 45 pontos, no sexto lugar, encostando no Southampton, que tem 46 e vem em quinto. A briga por duas vagas na Liga dos Campeões ainda tem Arsenal (48), Manchester United (47) e Tottenham (44), em escadinha.

O outro time de Liverpool não vai tão bem. Neste domingo, mais cedo, o Everton precisou de um gol contra aos 43 minutos do segundo tempo para empatar em 2 a 2 com o lanterna Leicester City, em casa. No lance decisivo, Upson disputou pelo alto com Lukaku, para impedir o cabeceio do belga, e acabou ele mesmo mandando para o gol.

Sem vencer há três jogos, o Everton é o 12.º colocado, com 28 pontos. Já o Leicester City segura a lanterna, com 18, e pelo menos não perdeu, como havia acontecido nas últimas quatro partidas.