Philippe Coutinho marca e Espanyol vence o Racing

O resultado, terceira vitória seguida do Espanyol, colocou o time de Barcelona na quarta colocação do Espanhol, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, competição que o clube nunca jogou. Agora o Espanyol tem 42 pontos, contra 41 de Levante e Málaga, 39 do Osasuna e 37 e Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, todos rivais diretos.

E a vitória no Cornella El Prat foi de virada. O Racing Santander saiu na frente com Stuani, num erro do zagueiro Amat, do time casa, aos 12 minutos de jogo. Verdú, com um golaço aos 26, deixou tudo igual. Foi aí que Coutinho brilhou, marcou um belo gol aos 32, e virou para o Espanyol. Este foi o terceiro dele no Espanhol, uma vez que havia marcado dois no fim de semana anterior, sobre o Rayo.

Os visitantes ficaram com um jogador a menos a partir dos sete minutos, quando Gullón foi expulso. Aí ficou ainda mais fácil para o Espanyol, que chegou ao terceiro gol com Héctor Moreno. Sem reação, o Racing chegou à sua quarta derrota seguida e se manteve na zona de rebaixamento, em 18.º.