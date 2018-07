Philippe Coutinho projeta boa arrancada do Liverpool

LIVERPOOL - Uma das esperanças de levar o Liverpool novamente para a Liga dos Campeões da Europa, o meia Philippe Coutinho destacou a necessidade do time largar bem no Campeonato Inglês, ao contrário do que aconteceu na temporada passada, quando a equipe conquistou a sua primeira vitória no torneio apenas na sexta rodada. Por isso, ele espera que o time derrote o Stoke City, neste sábado, em casa, na estreia no Campeonato Inglês.

"É sempre muito importante começar a temporada com três pontos e nos preparamos para isso", afirmou, destacando a necessidade do Liverpool ser consistente no Campeonato Inglês. "Queremos ganhar regularmente nesta temporada, a partir de sábado. Vamos dar o nosso melhor, eu acredito que cada jogador pensa da mesma maneira, e vamos tentar começar com três pontos", completou.

Em alta com o técnico Brendan Rodgers, Phillippe Coutinho seguirá vestindo a camisa de número 10 do Liverpool nesta temporada e será o principal responsável pela armação das jogadas na equipe. E ele espera honrar a confiança do treinador.

"Como qualquer jogador, eu gosto de jogar futebol e onde o técnico me diz para jogar, eu vou jogar. Claro, eu prefiro jogar como o número 10, mas se ele precisar de mim em outra posição, eu vou dar o meu melhor em qualquer lugar", disse.

No Liverpool desde janeiro, quando chegou da Inter de Milão, Philippe Coutinho agora vai disputar a sua primeira temporada completa no clube inglês. E ele faz uma autocrítica, avaliando o que ainda precisa melhorar.

"Eu acho que tenho que pensar muito mais rápido, melhorar taticamente e ajudar mais ao marcar os outros jogadores. Acho que melhorei isso durante a pré-temporada e espero que seja capaz de fazê-lo durante toda a temporada", comentou.