Philippe Coutinho será o capitão do Brasil no amistoso com a Austrália

A seleção brasileira terá mais um capitão diferente sob o comando de Tite no amistoso desta terça-feira contra a Austrália. Nesta segunda-feira, o treinador confirmou que a braçadeira será utilizada pelo meia-atacante Philippe Coutinho no compromisso marcado para Melbourne e que começará às 7h05 (horário de Brasília).

Desde que assumiu o comando da seleção, Tite tem optado pelo revezamento na função de capitão da equipe. E Philippe Coutinho será o nono jogador a vestir a braçadeira com o treinador, em função que já foi desempenhada por Miranda, Renato Augusto, Daniel Alves, Filipe Luís, Fernandinho, Neymar, Robinho (em amistoso que só contou com jogadores que atuam no futebol brasileiro) e Thiago Silva.

Curiosamente, o anúncio de que Philippe Coutinho será capitão se deu no mesmo dia em que o jogador do Liverpool completou 25 anos. Tite garantiu, porém, que a escolha não foi um "presente", pois nem sabia da data comemorada pelo jogador.

Um dos jogadores brasileiros com mais prestígio no futebol europeu, Philippe Coutinho, aliás, será um dos poucos titulares na derrota para a Argentina, na última sexta-feira, que começará jogando o amistoso com a Austrália. Os outros serão o zagueiro Thiago Silva e o volante Paulinho.