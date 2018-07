Philippe Coutinho sofre fratura e fica um mês sem jogar

O jogador brasileiro sofreu a contusão durante o primeiro tempo da vitória da Inter de Milão por 1 a 0 sobre o Partizan Belgrado, em partida válida pela fase de grupos da Liga Europa, disputada nesta quinta-feira. Ele foi substituído por Rodrigo Palacio, que marcou o único gol da partida, e a gravidade da lesão foi confirmada após a realização de exame.

Philippe Coutinho já disputou 12 jogos nesta temporada e fez três gols. Com a lesão, o brasileiro vai ficar fora do importante clássico contra a Juventus, no dia 3 de novembro, pelo Campeonato Italiano. O time de Turim lidera o torneio nacional, com três pontos de vantagem para o vice-líder Napoli e quatro a mais do que Inter de Milão e Lazio, empatados em terceiro lugar.