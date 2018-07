Philippe Coutinho sofre lesão e vira desfalque na Inter

Depois de defender a seleção brasileira durante o amistoso contra a Argentina, na última quarta-feira, em Doha, no Catar, quando ficou no banco de reservas, o meia-atacante Philippe Coutinho voltou a treinar nesta sexta na Internazionale de Milão. E acabou sofrendo uma lesão muscular na perna direita.

Por causa da contusão muscular, a expectativa é de que o jogador brasileiro fique de três a quatro semanas sem jogar. Assim, Philippe Coutinho perderia até mesmo a disputa do Mundial de Clubes, no qual a Inter de Milão estreia no dia 15 de dezembro, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Com 18 anos, Philippe Coutinho está em sua primeira temporada no clube italiano. E já conseguiu uma rápida adaptação, sendo titular em diversos jogos. Mas ele aumenta agora a lista de machucados da Inter, que já conta com os brasileiros Julio Cesar e Maicon e os argentinos Samuel e Diego Milito.