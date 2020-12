Philippe Coutinho sofre lesão no joelho em partida do Barcelona e será operado

Philippe Coutinho terá um começo de 2021 complicado. Após se submeter a exames médicos nesta quarta-feira, o meia brasileiro terá que passar por uma cirurgia para tratar uma lesão no menisco do joelho esquerdo sofrida na última terça no duelo contra o Eibar, pelo Campeonato Espanhol. O jogador só conseguiu participar do jogo por cerca de 20 minutos e irá passar pela intervenção médica nos próximos dias.

O brasileiro havia entrado no segundo tempo no lugar do bósnio Miralem Pjanic, mas não conseguiu terminar a partida por causa do problema no joelho esquerdo. O time teve de seguir com um jogador a menos nos minutos finais. O Barcelona não deu uma estimativa do tempo de recuperação de Philippe Coutinho.

Leia Também Simeone alcança 500 jogos no comando do Atlético de Madrid com o 'Cholismo' em alta

Esta é a segunda lesão do meia brasileiro na temporada 2020/2021, uma vez que já ficou um mês parado por conta de uma contusão no bíceps femoral da perna esquerda após o clássico contra o Real Madrid. Desde sua volta do Bayern de Munique, onde estava por empréstimo, Philippe Coutinho disputou 14 jogos, anotou três gols e distribuiu duas assistências. Ele foi titular em 10 ocasiões e somou até agora 791 minutos (média de 56,5 por partida). Não saiu do banco de reservas em duas ocasiões.

O brasileiro é mais uma baixa importante para um elenco que já não conta há algum tempo com jogadores chaves como Ansu Fati, Piqué e Sergi Roberto. É possível que Philippe Coutinho não possa estar presente em fevereiro nos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa contra o Paris Saint-Germain.

Após o empate contra o Eibar, o Barcelona chegou à sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Espanhol, com 25 pontos. Está a sete de distância dos líderes Atlético de Madrid e Real Madrid, que entrarão em campo nesta quarta-feira. O time catalão só conquistou nove dos 27 pontos possíveis disputados até agora no estádio Camp Nou.