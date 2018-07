Phillipe Coutinho celebra oportunidade na seleção brasileira

Dunga já mandou o recado: 'aqui ninguém tem contrato', e Philippe Coutinho parece ter entendido a mensagem. Provável reserva no amistoso do Brasil contra a Turquia, o meia foi convocado pela quinta vez seguida, e quer se consolidar entre os nomes de confiança do treinador.

"Estou muito feliz. Só de já estar aqui é uma grande oportunidade. Claro que se eu tiver a oportunidade de jogar vou fazer o meu melhor", disse, em entrevista concedida nesta terça-feira. Fora das listas de Luiz Felipe Scolari, Philippe Coutinho já jogou com diversos atletas presentes no grupo convocado ainda na equipe Sub-20. Com Dunga, ele se diz preparado para atuar "em qualquer posição".

O treinador garante que dará chances aos novatos e experientes. O jogador, por sua vez, aprova a política. "Têm grandes jogadores com muita experiência e qualidade. Isso é bom para o Brasil, essa disputa. É boa essa dor de cabeça para o treinador", completa.

Sem poder contar com jogadores que atuam no Brasil por um pedido do presidente da CBF, José Maria Marin, Dunga aproveitará os amistosos contra a Turquia, nesta quarta, e Áustria, no próximo dia 18, para observar atletas que estão se destacando na Europa.