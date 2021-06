Pia convoca Marta e Formiga, mas deixa Cristiane fora da seleção brasileira para os Jogos de Tóquio

A técnica Pia Sundhage anunciou nesta sexta-feira, 18, a lista das 18 atletas convocadas para a seleção feminina de futebol na disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Entre as convocadas estão Marta e Formiga.

A atacante Cristiane, de 36 anos, ficou fora da lista. É a primeira vez desde os Jogos de Atenas, em 2004, que ela não disputará uma competição de nível global (Olimpíadas e Copa do Mundo). Cristiane já não havia sido chamada por Pia para os últimos amistosos de preparação, contra Rússia e Canadá.

“Normalmente, não respondo sobre jogadoras não chamadas, acho um insulto às que foram convocadas, mas vou falar em respeito à Cristiane. A Cristiane jogou diversos jogos com a seleção e fez muita diferença. Ela ajudou muito a equipe e hoje acho que haja outras jogadoras que vão ajudar a equipe a jogar um bom futebol", afirmou a treinadora de 61 anos. “Temos examinado de perto os jogos que ela tem feito recentemente, e achamos que temos outras jogadoras que vão jogar um excelente futebol nos Jogos Olímpicos", resumiu Pia.

As relacionadas por Pia passarão por um período de treinamentos nos EUA antes do embarque para o Japão. Também foram chamadas quatro suplentes, que poderão substituir atletas cortadas por lesão.

Bicampeã olímpica com os Estados Unidos (Pequim-2008 e Londres-2012) e medalha de prata com a Suécia na Rio-2016, Pia revelou que o primeiro objetivo da seleção é chegar às quartas de final do torneio. O grupo do Brasil tem China, Brasil, Zâmbia e Holanda. O confronto de estreia da Seleção Feminina será contra a China, no dia 21 de julho, em Miyagi.

“Existem alguns excelentes times. Vou dizer mais uma vez que nas quartas de final tudo pode acontecer. Os Estados Unidos têm uma grande história, e existem outras seleções. Mas ninguém é invencível, e temos profissionais trabalhando para garantir que estejamos prontos para qualquer adversário. Essa é uma das chaves, estar preparada para os próximos passos.

Para a treinadora, uma das maiores dificuldades para concluir a lista foram as lesões. “Todas as posições vão ser um pouco difíceis. Temos muitas possibilidades de ataque mas precisamos ganhar a bola juntas. Perdemos a Luana, e no todo foi difícil de lidar com algumas lesões. A conclusão é que as jogadoras vão atuar em diferentes posições. Isso vai ser chave.

Ao longo da preparação para os Jogos de Tóquio, Pia convocou 61 jogadoras. Foram disputados 18 amistosos. Foram 11 vitórias, cinco empate e apenas duas derrotas, para França e Estados Unidos.

Veja a lista de convocadas para a seleção feminina:

Goleiras

Bárbara (Avaí/Kindermann)

Letícia Izidoro (Benfica-POR)

Defensoras

Poliana (Corinthians)

Bruna Benites (Internacional)

Rafaelle (Palmeiras)

Erika (Corinthians)

Tamires (Corinthians)

Jucinara (Levante-ESP)

Meio-campistas

Formiga (São Paulo)

Andressinha (Corinthians)

Júlia Bianchi (Palmeiras)

Marta (Orlando Pride-EUA)

Duda (São Paulo)

Debinha (North Carolina Courage)

Adriana (Corinthians)

Atacantes

Ludmila (Atlético de Madrid-ESP)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Geyse (Madrid CFF)

Suplentes