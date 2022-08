Pia Sundhage convoca seleção brasileira feminina para amistosos na África do Sul

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta sexta-feira, 25 jogadoras para defender a seleção brasileira feminina nos amistosos contra a África do Sul, na Data Fifa, dia 2, em Joanesburgo, e dia 5, em cidade sul-africana a ser definida. Os dois duelos estão marcados para às 13h (horário de Brasília).

Pia terá o reforço de seis atletas que não estiveram na disputa vitoriosa da Copa América. A defensora Day Silva, do Palmeiras, e Micaelly, do São Paulo, vão estrear sob o comando da técnica sueca. Retornam à seleção a defensora Thais Ferreira, do Palmeiras, a meia Jaque Ribeiro, do Corinthians, e as atacantes Ludmila, do Atlético de Madrid (Espanha), e Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha).

Leia Também #BotaElasNoJogo: campanha das jogadoras brasileiras busca aumentar a representatividade nos games

Angelina, que machucou p joelho na final da Copa América, passou por cirurgia, está fora da convocação e só volta a atuar na próxima temporada. Marta, que também se machucou em março, segue fora.

A África do Sul também se sagrou campeã continental, ao conquistar pela primeira vez a Copa das Nações de Futebol Feminino. Na final, a equipe venceu Marrocos por 2 a 1.

A última vez que brasileiras e sul-africanas se enfrentaram foi nos Jogos Olímpicos do Rio/2016, quando houve empate sem gols.

Confira a lista de convocadas: Goleiras: Luciana (Ferroviária), Lorena (Grêmio) e Natascha (Flamengo); Defensoras: Antonia (Levante UD - Espanha); Day Silva (Palmeiras), Fernanda Palermo (São Paulo), Kathellen (Real Madrid - Espanha), Letícia Santos (Frankfurt - Alemanha), Thais Ferreira (Palmeiras); Tamires (Corinthians) e Rafaelle (Arsenal - Inglaterra); Meio-campistas: Adriana (Corinthians), Ary Borges (Palmeiras), Duda Santos (Palmeiras), Duda Francelino (Flamengo), Duda Sampaio (Internacional), Gabi Portilho (Corinthians), Kerolin (North Caroline Courage - EUA), Micaelly (São Paulo) e Jaque Ribeiro (Corinthians; Atacantes: Bia Zaneratto (Palmeiras), Debinha (North Caroline Courage - EUA), Gabi Nunes (Madrid CFF - Espanha), Geyse (Barcelona - Espanha) e Ludmila (Atlético de Madrid - Espanha).