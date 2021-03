Pia Sundhage destaca oportunidades durante período preparatório na Granja Comary

Na quinta-feira, a técnica sueca Pia Sundhage convocou 25 jogadoras para um período de preparação da seleção brasileira feminina. A concentração que acontecerá na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), será realizada na Data Fifa dos dias 5 a 13 de abril. Os planos envolviam a disputa de jogos preparatórios na Europa, mas por conta das restrições sanitárias da pandemia de covid-19 a viagem teve de ser cancelada.

A treinadora da seleção deu seu parecer sobre a situação. A par da mudança na agenda, Pia minimizou possíveis desvantagens da não realização de jogos preparatórios contra outros países. De acordo com a sueca, o foco de suas comandadas e da comissão técnica deve ser aproveitar ao máximo esse período de treinos e aprimoramento na Granja Comary, já visando aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

"O que temos que fazer na Granja Comary é reforçar o quão importante é acreditar em alguma coisa. É sobre estar bem fisicamente. Se isso acontece, conseguimos treinar muito e as coisas acontecem em campo. Em segundo lugar, vem a parte mental. Porque no final das contas você pode vencer e perder as partidas antes mesmo dos Jogos Olímpicos. Mas nós falamos aqui desse momento, nós criamos esse ímpeto com uma boa comissão por trás da equipe e temos certeza que a maior parte das jogadoras estão bem preparadas fisicamente. Temos que estar com um bom coração, grande sorriso e dizer para elas: 'Nós vamos fazer isso juntas'", destacou Pia.

Ao longo da coletiva, a treinadora do Brasil também se manifestou sobre a lesão no joelho sofrida por Luana Bertolucci, um dos destaques da seleção na Era Pia. A técnica sueca lamentou não poder contar com a volante do Paris Saint-Germain, mas ressaltou a força do grupo e destacou que, independentemente de eventuais desfalques, o senso coletivo deve prevalecer.

"Luana já provou que é uma excelente jogadora, eu lamento que ela não possa jogar por estar lesionada. Mas não é sobre uma jogadora, se trata de um time. No Torneio She Believes nós não tínhamos nem a Formiga nem a Luana e nos saímos bem mesmo assim. Acho que a palavra fundamental nesse processo é 'juntas'. É uma coisa que a gente vai definir à medida que nos aproximarmos mais dos Jogos Olímpicos. Não fico feliz (com o desfalque da Luana), ninguém fica feliz quando alguém não está com a gente. Mas enfim, é isso que nós temos", declarou a técnica do Brasil.

Esta foi a terceira convocação feita por Pia em 2021. Em janeiro, a seleção feminina participou de um período de treinamentos em Viamão, no Rio Grande do Sul. No início deste mês, na primeira Data Fifa do ano, o Brasil enfrentou as seleções da Argentina, Estados Unidos e Canadá no Torneio She Belives, em Orlando, nos Estados Unidos, com duas vitórias e uma derrota.