Pia Sundhage revela que fará testes na seleção feminina em amistosos na França

A seleção brasileira feminina de futebol inicia nesta quarta-feira a reta final de preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, em julho e agosto, no Japão. Na França, o time comandado pela técnica sueca Pia Sundhage participa de um torneio amistoso contra as donas da casa, a Holanda e o Canadá. A estreia será contra as holandesas, a partir das 15 horas (de Brasília), na cidade de Valenciennes.

De olho na Olimpíada, Pia Sundhage revelou que usará a competição na França para fazer testes na seleção. Como só poderá levar 18 jogadoras para Tóquio-2020, quer dar chances para todas e analisar quem poderá fazer mais de uma função em campo.

"Estamos testando. Veremos escalações diferentes, para dar chances para todo mundo. Faremos isso porque precisamos de respostas. Queremos testar jogadoras em outras posições. Só posso levar 18 e quero convocar seis atletas de defesa", disse a treinadora sueca, nesta terça-feira, em declarações ao SporTV.

Para o duelo de estreia contra a Holanda, atual vice-campeã mundial, Pia Sundhage deverá escalar como titulares quem joga na Europa por conta do desgaste causado em quem joga no Brasil por conta da longa viagem até Valenciennes. Assim, o time deverá ser: Aline; Luana, Antonia, Daiana e Jucinara; Thaísa, Formiga, Dudinha e Andressa Alves; Ludmila e Marta.

"Algumas de nós tivemos uma viagem cansativa, mas queremos esse desafio. Em primeiro lugar, se você viaja e joga, precisa lidar com 'jetlag' (descompensação horária). Vamos tentar algumas coisas diferentes com o time titular nesses jogos. Vamos tirar vantagem de que algumas jogadoras atuam na Europa, elas têm mais chance de serem titulares e jogarem por mais tempo contra a Holanda", afirmou a técnica.

Ainda pelo torneio amistoso, o Brasil enfrentará a França, neste sábado, também em Valenciennes. Será a reedição do confronto das oitavas de final do último Mundial. O último jogo será no dia 10 contra a seleção do Canadá, em Calais. "Serão três jogos diferentes, contra times muito bons. Acho que teremos algumas respostas depois dessas partidas sobre o que precisamos trabalhar (para a Olimpíada)", finalizou Pia Sundhage.