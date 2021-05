Pia Sundhage, técnica da seleção feminina, recebe 1ª dose da vacina contra covid

Pia Sundhage, técnica da seleção brasileira feminina de futebol, foi vacinada com a primeira dose, nesta sexta-feira, contra a covid-19. A sueca faz parte da delegação brasileira que vai para a Olimpíada de Tóquio, que começou a ser imunizadas no último dia 14. As doses foram doadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) ao Ministério da Saúde.

Além de Pia, a auxiliar-técnica Beatriz Vaz também recebeu a vacina nesta sexta-feira. Outras 13 integrantes da comissão técnica e jogadoras, que atuam no Brasil, foram vacinadas desde a quarta-feira.

Ao todo 1.814 integrantes das delegações nacionais receberão as doses doadas pelo COI: 4.050 da farmacêutica norte-americana Pfizer e outras oito mil da chinesa Sinovac, fabricante da Coronavac.

Até que as vacinas cheguem ao Brasil, os atletas vêm sendo imunizados pelo Plano Nacional de Imunização (PNI). O COI assegurou doses suficientes para mais dois brasileiros não-atletas a cada membro da delegação brasileira vacinado.

O Brasil está no Grupo F nos Jogos de Tóquio. A estreia está prevista para 21 de julho, diante da China. A Holanda vai ser a rival no dia 24, enquanto o adversário três dias depois será Zâmbia.