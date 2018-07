Piazon marca e afunda Hamburgo na lanterna do Alemão

Depois de quase cair na última temporada, o Hamburgo promete fazer seu torcedor sofrer mais uma vez na atual edição do Campeonato Alemão. Neste domingo, a equipe sofreu sua quarta derrota em seis jogos, desta vez para o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, mesmo atuando em casa, e segue na lanterna da competição. O brasileiro Lucas Piazon marcou o gol da vitória dos visitantes.

Ainda sem vencer na temporada, o Hamburgo permanece com dois pontos. Pela sétima rodada, terá a difícil missão de encarar o Borussia Dortmund sábado que vem, fora de casa. Por outro lado, o Eintracht Frankfurt chegou a nove pontos, na sétima posição, e duelará com o Colônia também no sábado, em casa.

Pressionado, o Hamburgo tentou segurar o adversário no primeiro tempo, mas levou o primeiro aos 44 minutos, com Seferovic. Na etapa final, Müller deixou tudo igual aos 13 minutos, mas já nos acréscimos, Lucas Piazon cobrou falta com perfeição, no ângulo esquerdo, e selou o triunfo.

No outro jogo do dia pelo Alemão, o Augsburg derrotou o Hertha Berlin, em casa, por 1 a 0, com o gol solitário de Paul Verhaegh. A vitória levou a equipe aos nove pontos, na oitava colocação da tabela. Por outro lado, o Hertha estacionou nos cinco pontos e é o 14.º colocado.