Pierre assina contrato e se torna o 1º reforço do Flu para o Brasileirão

O volante Pierre já é oficialmente jogador do Fluminense. O jogador de 33 anos, que estava no Atlético Mineiro, assinou contrato com o clube das Laranjeiras na tarde desta terça-feira, sendo que seu vínculo vai até o fim de 2016. Como as inscrições para o Campeonato Carioca já estão encerradas, Pierre deverá fazer sua estreia pela equipe dia 9 de maio, diante do Joinville, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o volante, a história do clube pesou na hora dele se decidir pelo Fluminense. "É o que mais me motivou. É uma equipe que não entra em uma competição só para disputar, entra para conquistar o título e a sua história mostra isso. Eu venho com apetite enorme", declarou Pierre.

"Espero poder marcar minha história aqui no Fluminense ganhando títulos, fazendo bons jogos e tendo boas atuações. Sem dúvida, a minha maior vontade é fazer história aqui no Fluminense", afirmou o volante.

Com a contratação de Pierre, o técnico Ricardo Drubscky agora tem cinco volantes a sua disposição para o Brasileiro - Edson, Jean, Rafinha e Luiz Fernando já estão no elenco, sendo que os dois primeiros têm sido os titulares.