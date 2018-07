Pierre diz que Atlético-MG precisa embalar logo no Campeonato Mineiro

BELO HORIZONTE - Fora da zona de classificação para as semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG precisa embalar logo no torneio para não correr o risco de ficar fora do mata-mata. Este foi o alerta feito nesta sexta-feira pelo volante Pierre, garantindo que a conquista do tricampeonato estadual é uma das prioridades do time, mesmo que a defesa do título da Copa Libertadores receba naturalmente uma atenção especial.

"A gente tem como prioridade, também, conquistar esse tricampeonato mineiro. Não começamos bem a competição, tivemos alguns tropeços e, agora, chegou a hora da arrancada. É Claro que a gente tem um jogo difícil no domingo, um clássico, contra o América, que também precisa vencer o jogo. Então, o intuito é fazer um bom jogo, conseguir a vitória e dar uma arrancada para a gente ver se consegue entrar de vez no G4", disse o meio-campista.

Na última quarta-feira, o Atlético-MG derrotou a URT por 5 a 0, em Patos de Minas. Assim, Pierre mira a segunda vitória consecutiva, neste domingo, quando o time vai enfrentar o América-MG no Independência. "Agora, a gente precisa de uma sequência, ter o máximo de regularidade possível para conseguir o nosso objetivo de conquistar títulos", acrescentou o volante, exaltando a atuação dos reservas na goleada do meio de semana.

"Foi uma vitória maravilhosa. Nós precisávamos dar uma reagida no Campeonato Mineiro e os meninos foram lá, uma equipe bem arrumada, todo mundo sabendo o que fazer dentro de campo. Então, está todo mundo e parabéns. Isso mostra, mais uma vez, a força do elenco do nosso elenco e mostra que o Atlético entra forte em todas as competições. A gente sabe que, ao longo do ano, devido à maratona de jogos, a gente vai precisar de todo mundo no mesmo nível, então, temos que enaltecer o empenho, a determinação e o resultado que eles trouxeram de lá", concluiu.

Com seis jogos disputados, o Atlético soma oito pontos e ocupa o quinto lugar do Campeonato Mineiro, com um ponto a menos do que a quarta colocada Caldense, que está ficando com a última vaga nas semifinais do torneio estadual.