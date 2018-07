Pierre e Donizete têm lesão e preocupam Atlético-MG O Atlético-MG pode ter que entrar em campo no dia 3 de julho, contra o Newell?s Old Boys, na Argentina, sem seus dois volantes titulares. Tanto Pierre quanto Leandro Donizete passaram por exames de imagem nesta quinta-feira, um dia depois do jogo contra o Santos, e tiveram diagnosticadas lesões.