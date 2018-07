Pierre e Josué são relacionados e disputam vaga no time

Josué ou Pierre. Um dos dois volantes será a novidade de Levir Culpi na escalação do Atlético Mineiro para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo, 21, no Mineirão, pela 23.ª rodada do Brasileirão. Os dois veteranos voltam de lesão, estão relacionados e disputam uma posição no time titular atleticano.

Pierre não entra em campo desde 10 de agosto, enquanto o último jogo de Josué foi no último dia do mês passado. A escalação de um deles é necessária porque Claudinei está com uma lesão na coxa direita e sequer foi relacionado para o clássico. O outro volante do time será Leandro Donizete, com Fillipe Soutto e Eduardo ficando como opções para o segundo tempo.

Levir Culpi também conta com os retornos do lateral-direito Marcos Rocha (não pegou o Goiás porque estava suspenso), do zagueiro Leonardo Silva e dos atacantes Diego Tardelli e Luan, que foram poupados da viagem a Goiânia. O centroavante Jô, que deixou o Serra Dourada com dores no joelho, também está entre os relacionados.

Neste sábado, Levir fechou a primeira parte do treino e não deu pistas à imprensa sobre o time titular. A provável escalação, porém, tem: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Jemerson e Emerson Conceição (Douglas Santos); Josué (Pierre), Leandro Donizete, Dátolo e Guilherme; Diego Tardelli e Carlos (Jô ou Luan).