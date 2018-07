Pierre nega Mineiro em 2º plano no Atlético e mira tri

BELO HORIZONTE - O Campeonato Mineiro será disputado simultanemente aos primeiros jogos do Atlético Mineiro na Copa Libertadores, mas nem por isso o time vai deixar o torneio estadual em segundo plano. Ao menos essa foi a promessa, nesta segunda-feira, do volante Pierre, lembrando a possibilidade do time conquistar o tricampeonato estadual.

"Quando se fala de título, a gente não pode ficar escolhendo competição. Vamos disputar um tricampeonato e isso nos motiva ainda mais. Temos um calendário cheio, com o Campeonato Mineiro, a Libertadores, depois a Recopa, Copa do Brasil e Brasileiro e isso nos deixa com aquele gostinho de quero mais. Em 2013, tivemos duas conquistas maravilhosas e, em 2014, vamos entrar com o intuito de trazer mais alegrias para a torcida atleticana", disse.

Pierre aprovou a atuação do Atlético-MG na vitória por 2 a 1 sobre o Democrata de Sete Lagoas, em jogo-treino disputado no último domingo, e prometeu que o time vai apresentar evolução no jogo contra o Minas Boca, nesta quarta-feira, em Sete Lagoas, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

"Claro que a equipe ainda precisa de alguns ajustes, mas isso a gente vai adquirindo ao longo do tempo. O empenho de todos tem sido grande e tenho certeza que, quarta-feira, já será bem melhor", comentou.

O volante atleticano também apontou o entrosamento como um dos triunfos do time em 2014 e avaliou que a chegada do técnico Paulo Autuori aumentou a motivação do elenco. "Uma coisa importante no futebol é o entrosamento e a manutenção do elenco é primordial e até ajuda o trabalho do Paulo (Autuori). O entrosamento será um diferencial grande. A chegada do novo treinador motiva bastante e essa ambição por novas conquistas será muito importante para a nossa sequência no ano", disse.