Pierre quer reconquistar titularidade no Palmeiras

Sem entrar em campo desde que participou de um amistoso em janeiro, Pierre voltou a ser relacionado na despedida da Copa do Brasil, contra o Coritiba. Agora ele planeja tentar retomar o posto de titular na equipe do técnico Luiz Felipe Scolari.

"Já disse isso uma vez e acho que serve de novo: o guerreiro se cansa, mas não desiste nunca. Estou muito otimista com meu retorno. No começo dos treinos com bola, senti dor e falta de ritmo, mas já estou me sentindo bem melhor e extremamente motivado recuperar meu espaço no Palmeiras", disse o camisa volante.

Para voltar à equipe titular, ele terá a concorrência de Marcos Assunção e Márcio Araújo, que vêm jogando na posição. O primeiro, porém, ainda discute a renovação contratual. Pierre acha que tem condições de retomar a titularidade. "Eu confio no meu futebol e vou lutar para ser o Pierre de antigamente. Tenho consciência que só sai do time em razão das inúmeras lesões. Foram duas seguidas, que me atrapalharam muito."

Mesmo no longo tempo fora de combate, Pierre não deixou de chamar a atenção de outros clubes, que procuraram o jogador. O volante, porém, não pensa em deixar tão cedo o Palmeiras. "Pela identificação e pelo tempo que estou aqui, não posso jogar tudo para o alto. Estou aqui desde 2007 e existe um envolvimento muito grande. Tive propostas, mas achei que não era o momento de sair. Quero dar a volta por cima e fazer história novamente no Palmeiras", revelou.

TREINO FÍSICO - Enquanto a maior parte do elenco realizava treino técnico e de fundamentos, nesta terça-feira, no CT, Lincoln iniciou corridas no gramado. Assim como Cicinho, Rivaldo, Valdivia e Wellington Paulista, que fazem trabalho de fortalecimento muscular, o meia será desfalque na estreia do Brasileirão, contra o Botafogo. O departamento médico espera colocar todos à disposição de Felipão para a segunda rodada, contra o Cruzeiro.