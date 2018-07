Pierre retorna aos treinos, mas não enfrenta o Palmeiras

Depois da boa vitória sobre o então vice-líder Internacional, o elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta segunda-feira. E a novidade do dia foi o retorno do volante Pierre aos trabalhos físicos, após ser liberado pelo departamento médico do clube.

Pierre estava fazendo tratamento fisioterápico para se reabilitar de um edema na coxa direita. Liberado, iniciou a transição entre o tratamento e a preparação física. Por essa razão, ainda não estará disponível para o jogo contra o Palmeiras , quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ele nem viajará com a delegação atleticana para São Paulo, local do jogo de ida contra o time paulista. Mas já deverá estar nos planos do técnico Levir Culpi para a partida contra o Coritiba, domingo, no Couto Pereira. E também para o duelo de volta com o Palmeiras, no Independência, na próxima semana.