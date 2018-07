Pierre se despede do Atlético-MG e confirma acerto com o Flu

"Chegou o dia da minha partida. Chegou o dia da minha despedida. Saio daqui por onde cheguei, pela porta da frente. E deixo um legado de coisas boas. De bom profissional. De amizades verdadeiras, de caráter, enfim, obrigado clube Atlético Mineiro", disse o volante, ao ler uma carta de despedida na Cidade do Galo, nesta sexta.

Pierre agradeceu à diretoria e à torcida e lembrou das conquistas com a camisa atleticana. "À mais apaixonada, mais vibrante, que me acolheu. À torcida do ''Eu acredito''. É com lágrimas nos olhos que venho me despedir", afirmou o jogador de 33 anos, que disputou apenas duas partidas neste ano, sendo uma delas um amistoso.

"Saio daqui com um filme na minha cabeça. Desde a minha chegada em 2011, quando heroicamente conseguimos tirar o Atlético do rebaixamento. E logo em seguida vieram grandes conquistas. Como Mineiro, Libertadores, Recopa e Copa do Brasil. Mas como diz a palavra de Deus, muitos são os planos do homem", declarou.