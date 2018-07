Pierre se diz 'envergonhado' com atuações do Palmeiras

Evelson de Freitas - 1/4/2010

Diego Souza e Pierre; Palmeiras coloca título da Copa do Brasil como meta após o Paulistão

SÃO PAULO - Um dos jogadores mais antigos do elenco do Palmeiras e xodó da torcida, o volante Pierre admitiu nesta sexta-feira que está "envergonhado" com as últimas atuações do time no Campeonato Paulista. Com a derrota para o Paulista, na quarta, a equipe se despediu do estadual com a modesta 11.ª colocação da tabela.

"O torcedor às vezes pensa que não temos sentimento, mas eu não consigo sair de casa. A cobrança é grande, mas isso é o de menos. O que mais me incomoda é tentar entender os motivos de estarmos vivendo essa situação. Estou envergonhado com nossas atuações", revelou o atleta, que soma 161 jogos com a camisa do Palmeiras.

Para o volante, o time poderá se redimir das decepções no Paulista e no Brasileirão de 2009 com o título da Copa do Brasil. "É o caminho mais curto para a Copa Libertadores e nós temos time para ser campeão. Só depende da gente".

Pierre também comentou suas atuações no Paulistão e admitiu ter sofrido uma queda de rendimento nos últimos jogos. "Deixei a desejar em alguns jogos, mas jamais faltou vontade. Assim como todo o grupo, caímos bastante. Mas não desaprendemos e vamos entrar em campo nessas duas partidas contra o Atlético-PR jogado autênticas decisões", prometeu.

Palmeiras e Atlético Paranaense farão um dos confrontos válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo será disputado na próxima quinta, no Palestra Itália. O jogo de volta, em Curitiba, será realizado no dia 21.