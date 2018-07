Pierre sofre lesão e vira dúvida no Palmeiras para o clássico de domingo

Com dores no tornozelo direito, o volante Pierre tentou treinar na tarde desta quinta-feira, mas não aguentou e deixou a atividade para fazer tratamento de fisioterapia. Assim, passou a ser dúvida no time do Palmeiras para o clássico de domingo, contra o Corinthians, pelo Brasileirão.

Veja também:

Kléber vê arquirrival pressionado, mas nega favoritismo

Pierre teria sofrido a lesão durante o jogo contra o Universitario de Sucre, na noite de quarta-feira, na Arena Barueri, quando o Palmeiras ganhou por 3 a 1 e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Agora, pode se tornar mais um desfalque palmeirense.

Mesmo sendo reserva do time, Pierre é uma peça importante para o técnico Luiz Felipe Scolari. E estava cotado para ser titular no clássico de domingo, diante dos desfalques do Palmeiras. Márcio Araújo e Gabriel Silva estão suspensos, enquanto Vitor, Marcos e Ewerthon se recuperam de lesão.

A boa notícia para Felipão é que o zagueiro Maurício Ramos treinou normalmente nesta quinta-feira. Titular do time, ele se recupera de uma torção no tornozelo esquerdo, que o deixou de fora do jogo contra o Universitario de Sucre, e deve disputar o clássico de domingo.