Pierre tem lesão confirmada e desfalca o Fluminense

Wellington Silva já não havia enfrentado o Botafogo por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue em tratamento e, por isso, não enfrenta o Atlético-MG. Já Pierre sofreu o mesmo problema no clássico do fim de semana e também está fora da partida.

Nesta segunda, os jogadores que foram titulares contra o Botafogo fizeram um trabalho regenerativo comandado pelo preparador físico Rodolfo Mehl, enquanto os demais participaram de um coletivo. A novidade no gramado foi a presença do recém-contratado Maranhão, que participou de seu primeiro treino com os novos companheiros.

Maranhão e William Matheus, outro novo reforço do Fluminense, serão apresentados nesta terça-feira, antes do treino nas Laranjeiras. O time tricolor é o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro, com sete pontos ganhos em quatro partidas.