Pierre treina e deve reforçar o Fluminense contra o São Paulo nesta segunda

O volante Pierre participou normalmente das atividades deste domingo e deve reforçar o Fluminense no duelo contra o São Paulo, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador sofreu um corte profundo na canela e precisou levar pontos após a derrota do time tricolor por 2 a 1 no polêmico clássico contra o Flamengo, na última quinta-feira, em Volta Redonda (RJ). Pierre foi poupado dos trabalhos no último sábado e seria reavaliado neste domingo. Como treinou sem problemas, deve ir para o jogo.

Em meio a toda a polêmica extra-campo pelo gol anulado, confirmado e depois novamente anulado do zagueiro Henrique no clássico Fla-Flu, o presidente Peter Siemsen acompanhou os trabalhos na beira do gramado, mas não falou com os jornalistas.

Com 46 pontos, o Fluminense iniciou a rodada na sexta posição na tabela de classificação, dentro do grupo que disputará a Copa Libertadores do ano que vem. O técnico Levir Culpi não divulgou a escalação do time para enfrentar o São Paulo, mas como não tem jogadores suspensos, a tendência é que repita os titulares do clássico de quinta-feira.

Assim, a formação seria Júlio César; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Pierre, Cícero e Gustavo Scarpa; Wellington, Marcos Júnior e Richarlison. Técnico: Levir Culpi.