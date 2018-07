Pierre treina e reforça o Atlético-MG contra o Botafogo na Copa do Brasil

BELO HORIZONTE - Pierre deve ser a novidade da equipe do Atlético Mineiro para enfrentar o Botafogo, nesta quarta-feira, no Independência, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O volante, que não enfrentou a Portuguesa, domingo, poupado, treinou normalmente nesta tarde e está confirmado na equipe.

"É um jogo importante, que pode nos dar uma classificação. Estamos em uma situação adversa e vamos fazer de tudo para reverter. Será um jogo complicado, mas queremos muito passar de fase e, quem sabe, conquistar mais um titulo esse ano", disse o Josué.

O Atlético entra em campo nesta quarta tentando reverter a vantagem botafoguense, que venceu por 4 a 2 no Maracanã, na semana passada. Assim, o time mineiro tem que vencer por dois gols de diferença, mesma situação já vivida duas vezes na Libertadores, quando a força da torcida no Independência acabou sendo decisiva.

"A gente sabe da força do Atlético jogando em casa, já revertemos situações complicadas, mas vamos ter que nos doar ao máximo para conseguir a vaga", acrescentou Pierre. "A gente sabe que vai ser difícil porque o Botafogo tem um bom time. Contamos com o apoio do torcedor que, com certeza, vai comparecer mais uma vez para nos incentivar e nós vamos procurar corresponder dentro de campo", disse.

Confira a lista dos 22 jogadores relacionados pelo técnico Cuca:

Goleiros - Victor, Giovanni e Lee.

Laterais - Marcos Rocha, Michel, Richarlyson e Júnior César.

Zagueiros - Réver, Leonardo Silva, Rafael Marques.

Volantes - Pierre, Josué, Lucas Cândido e Rosinei.

Meia - Ronaldinho.

Atacantes - Neto Berola, Jô, Guilherme, Diego Tardelli, Alecsandro, Luan e Fernandinho.