Pierre viajará com delegação do Atlético-MG para Rosário

BELO HORIZONTE - O volante Pierre deverá reforçar o Atlético-MG na partida da próxima quarta-feira, contra Newell''s Old Boys, na Argentina. O jogador participou do treino físico da manhã deste domingo, liberado pelo departamento médico, e a previsão é que ele trabalhe normalmente com bola nesta segunda-feira. O jogador estava sem treinar desde o começo da pausa para a Copa das Confederações, com um estiramento grau um no adutor da coxa esquerda. Como Leandro Donizete foi vetado e Gilberto Silva atuará como zagueiro, Pierre terá a companhia de Josué na primeira semifinal da Libertadores.

Os dois estão na lista de 21 jogadores que embarcam na segunda-feira à tarde para a Argentina. As novidades na lista são os jovens Jemerson (zagueiro) e Lucas Cândido (volante), que vieram das categorias de base e foram inscritos na Libertadores. Jô e Bernard, que estão com a seleção, também estão na relação.

Confira a lista de 21 jogadores relacionados:

Goleiros: Lee, Victor

Laterais: Júnior Cesar, Marcos Rocha, Michel, Richarlyson

Zagueiros: Gilberto Silva, Jemerson, Rafael Marques

Volantes: Josué, Lucas Cândido, Pierre

Meias: Bernard, Leleu, Ronaldinho

Atacantes: Alecsandro, Diego Tardelli, Guilherme, Jô, Luan, Neto Berola