Pierre volta a treinar entre os titulares do Fluminense

Dois dias após voltar a treinar com bola no Fluminense, o volante Pierre recuperou seu espaço no time. No treino desta quarta-feira, o técnico Levir Culpi escalou o jogador na vaga de Edson, em preparação para o jogo contra o Santa Cruz, no sábado, em rodada do Brasileirão.

Pierre havia retomado os treinos com bola na segunda após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita, sofrida no começo do mês. O volante deve compor o meio-campo no fim de semana com Cícero e Gustavo Scarpa.

No treino desta quarta, Levir Culpi escalou a equipe com Julio Cesar; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Osvaldo, Richarlison e Fred.

Diego Cavalieri não treinou entre os titulares porque chegou atrasado ao treino, devido a um mau tempo no aeroporto, onde ficou preso. O goleiro não deverá ser problema para o duelo com o Santa Cruz.