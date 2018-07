Piffero assume culpa por rebaixamento do Inter: 'Errei muito'

Não faltaram pedidos de desculpas realizados pelos cartolas do Internacional após o empate por 1 a 1 com o Fluminense, neste domingo, em Mesquita (RJ), que rebaixou o time para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história.

Após a partida, o presidente Vittorio Piffero, que se despede do clube nos próximos decisões, assumiu a sua parcela de responsabilidade pelo rebaixamento. "Eu quero pedir desculpas ao torcedor. Todos os erros são de responsabilidade do presidente. Tomei decisões pensando em fazer o melhor, só que errei. Errei e errei muito", discursou.

O cartola ainda deixou aberta a possibilidade de o clube continuar sua luta jurídica no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar provar uma possível irregularidade no contrato do zagueiro Victor Ramos com o Vitória - o tribunal deu o caso como encerrado nos últimos dias e a CBF chegou a falar em falsificação de documentos no encaminhamento da ação pelo time gaúcho.

"Eu reconheço como justo dentro de campo o rebaixamento. Sim, nós vamos disputar a Série B, infelizmente. Mas eu espero que a Justiça seja cumprida, que as regras sejam iguais para todos. Não sei se existe recurso a esta decisão de não voltar a examinar a nossa questão", lamentou o presidente.

O Inter deverá passar por várias mudanças nos próximos dias. No sábado, Marcelo Medeiros foi eleito como novo mandatário do clube. Lisca vai deixar o comando da equipe. O mais cotado para assumir seu cargo é Antonio Carlos Zago, técnico do Juventude.