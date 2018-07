'Pijama trainning' vira arma do Sport para somar primeiro ponto fora de casa

Vanderlei Luxemburgo venceu sua primeira partida pelo Sport na quarta-feira, por 2 a 0, contra o Flamengo. E, com pouco tempo para treinar, além de uma viagem relativamente longa ao Rio, o técnico deve apostar na manutenção da equipe para encarar o Vasco neste sábado, às 19 horas, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Além de utilizar uma escalação similar, Luxemburgo também apostou em uma estratégia diferente nos treinos: uma atividade mais leve, coordenada pelo preparador físico Antônio Mello, que mescla aquecimento e entrosamento do time.

"Nós chamamos isso de 'pijama trainning'. Serve para botar os caras para descansar e se preparar para o jogo também", explicou o treinador. "A equipe vem de uma carga de jogos muito pesada e se eu desse treino normalmente vou ter prejuízo para o jogo, com desgaste maior. Então é hora de puxar o freio de mão um pouco."

Assim, sem tempo para treinos táticos, a expectativa é de que Luxemburgo escale um time similar para enfrentar o Vasco. A única mudança deve ser a entrada do meia Thomás, que se destacou ao sair do banco contra o Flamengo, no lugar de Everton Felipe. Os dois concorrem à vaga deixada por Diego Souza, convocado à seleção brasileira. O Sport soma sete pontos na competição e está nas posições intermediárias da tabela.