Pikachu celebra oportunidade e espera sequência como titular do Vasco

Se o empate por 1 a 1 diante do Sport na segunda-feira, na Ilha do Retiro, não foi o resultado planejado pelo Vasco, ao menos um jogador da equipe saiu bastante satisfeito de campo. Yago Pikachu voltou a ter uma oportunidade como titular e foi o autor da assistência para o gol de Nenê. Agora, ele espera ter uma sequência para se estabelecer entre os 11.

"Foi importante para mim. Estava treinando forte, esperando essa oportunidade", declarou. "Consegui contribuir para a conquista do resultado, apesar de lamentar o empate, e vou seguir trabalhando forte para corresponder sempre que precisarem de mim."

Lateral de origem, Pikachu mais uma vez foi escalado em outra posição, quase como um ponta, e voltou a se destacar no setor. "A minha posição é a lateral, mas pretendo ajudar onde for necessário. Vou procurar dar o meu melhor em qualquer posição que precisarem de mim", comentou.

No sábado, o Vasco volta a campo para encarar a Chapecoense, em São Januário, ainda com portões fechados, e Pikachu ainda não sabe se será mantido na equipe. Mesmo assim, o jogador fez um pedido à torcida, para que ela repita a festa realizada na vitória diante do Grêmio, quando, mesmo sem poder entrar no estádio, compareceu aos arredores e empurrou o time como pôde.

"Contamos sempre com eles. Já vimos no jogo contra o Grêmio que a torcida compareceu, nos recebeu na chegada ao estádio e esse apoio foi muito importante. Claro que gostaríamos de contar com eles aqui dentro, mas sabemos que mesmo do lado de fora estarão nos dando força", disse o jogador.