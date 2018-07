Pikachu celebra 'sonho' no Vasco, mas prevê menos liberdade para atacar O lateral Yago Pikachu foi o primeiro reforço contratado pelo Vasco para esta temporada, ainda no fim do ano passado. Mas somente nesta quarta-feira, o jogador foi oficialmente apresentado como atleta do clube carioca. E em suas primeiras palavras, o paraense de 23 anos, destaque do Paysandu em 2015, não escondeu a felicidade por chegar a um time com este tamanho.