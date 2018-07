Pikachu define de falta e Paysandu surpreende Boa pela Série B

A preocupação em evitar a derrota deixou os dois times cautelosos no primeiro tempo. Tanto que durante 45 minutos o que se viu em campo foi um jogo truncado, sem lances de emoção e com poucas finalizações. A rigor, uma apenas para cada lado. Aos seis minutos, num chute de Ualisson Pikachu, do Boa, defendida no alto por Emerson, goleiro do Paysandu. A outra aos 25 minutos, quando Aylon tentou cruzar e a bola ia entrando no canto, mas Andrey, goleiro do Boa, mandou para escanteio.

Na volta do intervalo, o time mineiro voltou com Ramon no ataque no lugar do "desaparecido" Rodrigão. Mas manteve a formação com três atacantes. O visitante não mudou sua postura defensiva, na esperança de que o Boa se abrisse para tentar um contra-ataque. A estratégia do Paysandu, porém, passou a ficar perigosa, devido ao recuo excessivo e à lentidão na transição da defesa para o ataque.

O Boa teve duas boas chances, com Ramon e Ualisson, mas ambas para fora. Mas a sorte estava do lado do Paysandu, que teve uma falta na entrada da grande área. Pikachu cobrou com perfeição, encobrindo a barreira. A bola tocou na trave e passou por trás do goleiro Andrey, que ficou olhando. Aos 38 minutos, os visitantes quase ampliaram com Misael, mas Andrey rebateu e a defesa aliviou.

Na terça-feira à noite acontece toda a quinta rodada. O Boa vai sair diante do Mogi Mirim, às 19h30, no interior paulista. No mesmo horário, mas em Belém, o Paysandu vai receber o Santa Cruz, que sexta-feira perdeu em casa, por 1 a 0, para o ABC.

FICHA TÉCNICA

BOA ESPORTE 0 X 1 PAYSANDU

BOA ESPORTE - Andrey; Wendel, Patrick, Raphael Silva e Bruno; Mardley, Radamés (Marcelo Sabino) e Danielzinho; Cléo (Mikael), Rodrigão (Ramon) e Ualisson Pikachu. Técnico: Ney da Matta.

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Thiago Martins, Gualberto e João Lucas; Ricardo Capanema, Fahel, Jhonnatan e Carlos Alberto (Edinho); Aylon (Souza) e Leandro Cearense (Misael). Técnico: Dado Cavalcanti.

GOL - Yago Pikachu, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno (Boa).

ÁRBITRO - Pathrice Wallace Correa Maia (RJ)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Melão, em Varginha (MG).