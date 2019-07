Pikachu destaca possível volta de Castán ao Vasco em clássico: 'É o nosso líder'

O Vasco terá neste sábado, às 11 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o clássico contra o Fluminense, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa de todos no clube alvinegro é pela volta do zagueiro Leandro Castán, que estava afastado por causa de uma lesão muscular na coxa desde o final do Campeonato Carioca, em abril. O lateral-direito Yago Pikachu festejou o possível retorno do atleta, referência para o elenco.

"Castán é o nosso líder, não à toa que é um dos capitães do time. Ele está voltando agora depois de um tempo, acho que vai estrear no campeonato. Se ele jogar, com a experiência dele vai nos ajudar muito. É um cara que está sempre nos cobrando ali atrás, é muito importante um jogador desse tipo, assim como o (goleiro) Fernando Miguel nos orienta bastante. A volta dele é um ponto positivo para que a nossa equipe faça um excelente jogo", disse.

Artilheiro do Vasco na temporada de 2019 com sete gols, Yago Pikachu é o único jogador do elenco cruzmaltino que já balançou as redes contra os três rivais do Rio de Janeiro. "É muito importante. Só o jogo em si, por se tratar de um clássico, já tem sua importância. Se tornou ainda mais devido ao nosso momento na tabela. Será uma partida muito aberta. Já jogamos algumas vezes contra o Fluminense e o estilo de jogo deles é um pouco complicado. Não é comum a gente acompanhar equipes atuando dessa forma, mas estamos preparados e muito motivados", comentou.

O clássico também pode ser marcado por um reencontro entre Vasco e Nenê, que defendeu o clube entre 2015 e 2018. O meia, que estava no São Paulo, acertou a sua transferência para o time tricolor nesta semana e pode fazer a sua estreia contra a ex-equipe.

"Todo mundo sabe a importância dele para o clube naquele momento. Ele me ajudou muito quando eu cheguei em 2016. Foi um jogador importante, mas agora ele está do outro lado. Ano passado, a gente o enfrentou quando estava no São Paulo e espero que o resultado seja o mesmo daquele jogo lá em São Januário. É um cara tranquilo, que nos ajudou bastante, mas agora ele está do outro lado e a gente tem que passar por cima dele", completou.

O Vasco que vai enfrentar o Fluminense deverá ter quatro mudanças em relação à equipe que perdeu para o Grêmio na rodada passada. Ao longo da semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo mexeu no time e promoveu as entradas de Leandro Castán, Henrique, Yan Sasse e Marrony. Assim a provável equipe titular é: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Henríquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Raul e Marquinho; Yan Sasse, Valdivia e Marrony.