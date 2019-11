Pikachu lamenta atuação do Vasco no empate em clássico: 'Faltou capricho'

O Vasco teve a chance de colocar um ponto final na chance de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas acabou ficando apenas no empate sem gols diante do Fluminense na noite deste sábado, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O lateral Yago Pikachu lamentou atuação da equipe vascaína.

"Estávamos muito no chutão, mas depois melhoramos e colocamos a bola no chão no segundo tempo. Mas não chegamos com perigo, a não ser nos minutos finais, que foi uma correria maluca. Faltou capricho na hora de finalizar em gol. Queríamos a vitória para ficar fora dessa área de rebaixamento", comentou o jogador.

Já o zagueiro Leandro Castán enalteceu o ponto conquistado pelo Vasco, que manteve a diferença para o Fluminense, rival direto na briga contra o rebaixamento, na tabela de classificação.

"Pegamos um time que também luta contra o rebaixamento e acho que somamos um ponto importante. Eles foram intensos, mas seguramos bem lá atrás. Lógico que queríamos a vitória, mas ao menos conseguimos segurar essa diferença na tabela", declarou o defensor.

Com o resultado, o Vasco chegou ao terceiro jogo sem vitória no Brasileirão e subiu para 39 pontos, oito a mais do que o Fluminense, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.