Pikachu lamenta empate do Vasco com lanterna Paraná: 'Sentimento de frustração'

O sentimento de frustração era visível nos jogadores do Vasco após o empate por 1 a 1 com o Paraná, nesta segunda-feira, no Estádio Durival de Britto, no encerramento da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate contra o lanterna tirou o time carioca da zona de rebaixamento, mas sem dois pontos importantes na luta contra a queda, como reconheceu Yago Pikachu.

"O sentimento hoje é de frustração por tudo que fizemos durante a partida. Quem viu o jogo por inteiro, viu que no mínimo era para temos vencido por 3 a 1 pelo número de oportunidades que tivemos. A gente lamenta muito. Viemos com a expectativa de fazer os três pontos e acabamos lamentando esses dois perdidos", disse.

O Vasco está há quatro jogos sem derrotas no Campeonato Brasileiro, resultados que não impediram que se distanciasse da zona de rebaixamento, ainda mais que empatou três vezes. O time carioca é o 16º colocado, com 30 pontos, um a mais do que o Vitória, que acabou a rodada dentro da degola.

"Estamos de parabéns pela entrega. Foi um dos nossos melhores jogos. O adversário quase nem teve chance. Dominamos a partida inteira, tivemos a oportunidade de virar, mas pecamos muito no último passe. Agora é continuar o trabalho, descansar e nos preparar para o clássico", concluiu.

O próximo compromisso do Vasco no Campeonato Brasileiro será apenas em 9 de outubro, diante do Botafogo, às 21h, no Engenhão, em duelo direto contra o rebaixamento, pois a equipe rival soma 33 pontos.