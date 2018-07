Pikachu pede mais concentração ao Vasco após sofrer 'apagão' contra Corinthians

O elenco do Vasco folgou nesta segunda-feira após a derrota por 4 a 1 para o Corinthians, domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A equipe terá o restante da semana para treinar de olho no duelo contra o São Paulo no próximo domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para Yago Pikachu, autor do único gol vascaíno na partida, o time precisará cuidar especialmente o lado psicológico. "Temos que melhorar o aspecto de concentração. O nosso primeiro tempo foi bom, conseguimos pressionar e sair na frente, mas o segundo foi muito abaixo. Cometer falha diante de um adversário qualificado como o Corinthians é sempre perigoso. Fizemos isso e acabamos sendo castigados", disse o atleta.

Foi o segundo tropeço consecutivo da equipe. Na última quarta-feira, o Vasco perdeu por 3 a 1 para a LDU fora de casa e se complicou na segunda fase da Copa Sul-Americana. O time agora precisará de uma vitória por pelo menos 2 a 0 no próximo dia 9, em São Januário, para seguir vivo na competição.

A derrota para o Corinthians deixou o Vasco estacionado nos 19 pontos, na 12ª colocação da tabela de classificação, a três da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o time carioca tem dois jogos a menos na competição.