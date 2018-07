Ventania assusta e causa mudança em pouso do São Paulo

A chegada da delegação do São Paulo a Santa Catarina teve momentos de apreensão na tarde desta terça-feira. Devido a uma ventania e à falta de visibilidade causada por forte neblina, o piloto do avião que levava o elenco não conseguiu aterrissar em Joinville e decidiu fazer o pouso em Navegantes, cidade que fica 70 quilômetros distante. A manobra assustou os membros da delegação, mas não teve consequências mais graves.

"Sou apaixonado por aviação, meu pai é piloto, mas meu Deus, que viagem. Avião arremeteu em Joinville e o piloto tacou na pista em Navegantes", escreveu Felipe Espindola, assessor de imprensa do São Paulo em sua conta no Twitter.

Por causa da mudança na rota do voo, jogadores e os membros da comissão técnica foram de táxi para Joinville, local da concentração e da partida desta quarta-feira. O restante da delegação terminou o trajeto em um ônibus oferecido pela companhia aérea. O problema no voo não deve alterar a programação do São Paulo em Santa Catarina.

O São Paulo enfrenta o Joinville nesta quarta-feira, na Arena Joinville. Com 34 pontos, a equipe tricolor ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro. O time catarinense é o vice-lanterna, com 19.