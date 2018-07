Pimenta minimiza derrota e exalta base da Portuguesa

SÃO PAULO - O primeiro teste da Portuguesa na intertemporada não teve o resultado desejado. Ainda assim, o técnico Edson Pimenta evitou lamentar a derrota para o Palmeiras por 3 a 0, no jogo-treino realizado nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. Para o comandante, a movimentação ajuda a dar mais ritmo de jogo e verificar os pontos em que o time precisa melhorar. "É bom para sentirmos melhor o grupo de jogadores, fazer uma análise dos erros e acertar o que for preciso", explicou.

Pimenta testou vários jogadores da base nas duas partes do treino. No primeiro tempo, foram cinco garotos e o time perdeu por 2 a 0 - gols dos atacantes Vinícius e Leandro. No segundo, foram mais oito promessas e o placar foi 1 a 0 - gol de Caio.

Na visão do técnico, o desempenho dos destes jovens valores foi satisfatória, apesar do resultado adverso. "Eles nos deram uma importante resposta para o restante da temporada", elogiou, dando indícios de que poderá promover alguns deles aos profissionais.

O jogo-treino contra o Palmeiras não será o único teste da Portuguesa antes do reinício do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, às 19h30, o time fará um amistoso contra o Taubaté, que se prepara para a Copa Paulista. O duelo acontece no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Vale do Paraíba.