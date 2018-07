Pimpão pede inteligência e atenção para superar Grêmio na Libertadores

O atacante Rodrigo Pimpão cobra inteligência e atenção de seus companheiros no Botafogo para que a equipe carioca supere o Grêmio, nesta quarta, às 21h45, em Porto Alegre, pelas quartas de final da Copa Libertadores. Um empate com gols ou a vitória darão ao time alvinegro a vaga na semifinal da competição continental, pois a primeira partida entre as equipes, realizada no Rio, terminou empatada em 0 a 0.

"Precisamos dosar, entender a partida. É preciso ter muita atenção e determinação do início ao fim. Sabemos que vai ser difícil, na casa do adversário. Mas temos outros exemplos de jogos assim que saímos vitoriosos. Não temos que mudar nada. É fazer tudo que fizemos até aqui", projetou o atleta em entrevista concedida nesta terça-feira.

Autor de cinco gols nesta edição da Libertadores, Rodrigo Pimpão garante que a intenção dos jogadores é deixar de lado a pequena vantagem que a equipe tem por não ter sofrido gols em casa - o 0 a 0 levaria a partida para a decisão por pênaltis - para buscar a vitória. O jogador também revela o desejo de marcar o gol da classificação botafoguense.

"Penso sim em fazer outro gol decisivo. Mas isso será consequência. Estou focado em fazer meu papel da melhor maneira, ajudar o time. Vamos buscar a vitória, não temos que pensar na possível vantagem. Agora, se empatarmos com gols, bom pra gente", complementou o atacante alvinegro.

A delegação botafoguense já viajou para Porto Alegre. O elenco deverá realizar um treino na Arena Grêmio, palco da decisão diante do time tricolor gaúcho, na noite desta terça-feira.