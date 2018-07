Pimpão pede paciente para bater Atlético-MG e avançar na Copa do Brasil

O atacante Rodrigo Pimpão, do Botafogo, pediu aos companheiros de equipe paciência e inteligência para reverter a vantagem do Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, obtida com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, no mês passado, em Belo Horizonte. As duas equipes se enfrentarão nesta quarta-feira, às 19h30, no Engenhão, no jogo que definirá um dos semifinalistas do torneio.

"Sabemos que temos que buscar o resultado e propor o jogo. Mas não adianta (o time) sair desesperado (em busca dos gols). Temos que usar a cabeça. Agredir sem perder a organização. Importante é estar ligado para aproveitar as chances e obter sucesso na conclusão (das jogadas)", projetou o atacante botafoguense em entrevista publicada pelo site oficial do Botafogo nesta terça-feira.

Pimpão também enfatizou a importância do torcedor para incentivar os jogadores - que precisam vencer o time mineiro por dois gols de diferença para se classificar - e prometeu muita luta para superar o adversário e chegar às semifinais da Copa do Brasil, competição na qual o Botafogo tem como melhor resultado apenas um vice-campeonato, obtido em 1999, quando perdeu o título para o Juventude.

"Representa muito pra gente saber que teremos a torcida ao nosso lado. Passa confiança. Sabemos que com eles somos mais fortes. Podem esperar muita luta da nossa parte. Vamos deixar tudo em campo", garantiu Rodrigo Pimpão.

REFORÇO REGISTRADO

O nome do atacante Brenner, contratado pelo Botafogo por empréstimo de um ano junto ao Internacional - em uma negociação que envolveu a ida do meia Camilo para Porto Alegre -, já está registrado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

Desta forma, o jogador de 23 anos poderá fazer sua estreia pela equipe alvinegra no próximo sábado, às 16 horas, no Engenhão, diante do São Paulo, em jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. O Botafogo ocupa a sétima posição na tabela, com 24 pontos, enquanto o adversário paulista segue na zona de rebaixamento do campeonato, em 18º lugar, com 16 pontos.