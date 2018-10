Pimpão questiona arbitragem e lamenta falha no gol sofrido pelo Botafogo

O Botafogo saiu do Engenhão, após o empate por 1 a 1 diante do Vasco, na noite desta terça-feira, reclamando muito de um pênalti não marcado pela arbitragem, após a bola bater no cotovelo de Yago Pikachu. O lance aconteceu aos 45 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de João Pedro.

"Não sei como os árbitros estão levando essa situação de toque na mão. A bola nitidamente pegou na mão do Pikachu, mas a decisão cabe ao árbitro. Não podemos usar isso como desculpa para o resultado do jogo", afirmou o atacante Rodrigo Pimpão.

Ele ainda destacou a sequência positiva do Botafogo nas últimas rodadas, sob o comando de Zé Ricardo. O time carioca vem de quatro jogos de invencibilidade e se afastou da zona de rebaixamento para brigar por uma vaga na Sul-Americana, competição em que foi eliminado recentemente.

"Não foi o resultado que queríamos. Nosso objetivo era conquistar a vitória, só que não veio. Temos que melhorar e evitar tomar gols bestas, como ocorreu. Estamos em uma crescente", completou.

Com o resultado, o Botafogo terminou a noite na 12.ª colocação, com 34 pontos, abrindo quatro do Ceará, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O próximo desafio será apenas na segunda-feira, às 20 horas, no Castelão, justamente diante do Ceará.