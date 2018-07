Pimpão relembra erros do Botafogo na Libertadores e liga sinal de alerta

Empolgado com a oportunidade de se classificar de maneira antecipada na Copa Libertadores, o Botafogo acabou vencido pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador, na última terça-feira, por 2 a 0. O resultado brecou o embalo do time carioca e ligou o sinal de alerta, revelou o atacante Rodrigo Pimpão.

"Tem que ter muito cuidado, porque é muito difícil, você vê outros grupos decidindo na última rodada. A nossa situação, apesar da derrota, não ficou muito complicada. Mas não podemos pensar assim. Temos que pensar em vencer e não cometer os erros que cometemos contra o Barcelona", disse.

Com sete pontos, o Botafogo ocupa o segundo lugar do Grupo 1, atrás justamente do Barcelona, que foi aos 10 pontos e já garantiu vaga nas oitavas de final. "O que a gente fez até aqui na Libertadores faz com que a gente esteja na segunda colocação. Agora é pensar em ganhar esse jogo em casa para conseguir a vaga", completou o jogador, destacando a partida contra o Atlético Nacional, no dia 18.

Antes disso, porém, o time alvinegro se prepara para sua estreia no Campeonato Brasileiro. No dia 14, os comandados de Jair Ventura visitarão o Grêmio, às 19h, em casa. Enquanto isso, o Botafogo segue sua rotina de treinos.

Nesta sexta-feira o trabalho foi somente físico, comandado pelos preparadores Ednilson Sena e Felippe Capella. Com dores musculares, Guilherme e Emerson Silva realizaram atividade interna, assim como Camilo. Desgastado, João Paulo treinou à parte. Já o zagueiro Carli teve detectada uma lesão leve na coxa esquerda e também não foi para o gramado.